Общината инвестира средствата от продажбата на апетитния имот на „Копривщица” в реализирането на „Модър- Царевец”

И при проекта за връзка между районите Западен и Южен се пристъпва към процедура по инженеринг

Дейностите може да стартират в началото на следващата година, ще се похарчат около 10 милиона лева

Иво Дернев

Предложението за продажбата на огромен общински терен на улица „Копривщица”, на границата на парк Отдих и култура близо до МОЛ-Пловдив, влиза отново на общинска сесия тази седмица. Идеята е със средствата, които могат да влязат в общинския бюджет от имотната сделка, да бъде реализиран дълго подготвяният проект за връзката между районите Западен и Южен- „Модър- Царевец” . От администрацията очакват от продажбата на апетитния парцел да бъдат привлечени близо 20 милиона лева.

Такава е оценката на имотите на „Копривщица”. Голяма част от тези близо 20 милиона лева ще отидат за „Модър- Царевец”, обяви днес кметът Иван Тотев. Като допълни, че след три години отчуждителни процедури по трасето, нещата са към своя край. Проектът може да бъде стартиран в началото на 2019г., като идеята е да се реализира в няколко бюджетни години с пари от пловдивската хазна.

Тотев уточни, че се пускат последните три обявления за отчуждителни процедури, свързани с реализирането на проекта. Вероятно ще има дела, тъй като в имотите има къщи, а хората не са съгласни с оценките, което е нормално. Но пък стигнем ли до обжалване тези дела са много бързи, така че в рамките на около два месеца ще имаме изчистване на трасето по „Модър- Царевец”. По тази причина сформирахме работна група, за да стартираме инженеринга. До края на седмицата колегите ще смятат цените, за да идентифицираме точната сума за реализирането на проекта. Обхватът му е от улица „Хаджи Димитър” с понижението, до излизането й на да „Стамболийски”- около километър разстояние, с 24-метров тунел и с връзки към Южната тангента. До края на седмицата ще имаме доклад за това колко ще струва на базата на идейната разработка, която община Пловдив има, но тя е с преместването на линии. През годините обаче успяхме да минимизираме разходите по проекта. Цената, която бе спрягана преди от порядъка на 15 милиона лева, очакваме да падне значително. Да е сума под 10 милиона. Това обаче ще стане ясно в петък, каза градоначалникът.

Следващата седмица общината започва работата по процедурата по възлагане, като от кметството се надяват до началото на следващата година да има избран изпълнител.