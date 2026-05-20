Свикват спешен съвет заради свлачището по пътя Смолян – Пампорово

Областният управител на Смолян Георги Пепеланов свиква консултативен съвет заради активното свлачище в района на „Райковски ливади“ по пътя Смолян – Пампорово. Целта е институциите да координират действията си по изграждането на временен обходен маршрут и възстановяването на движението към курорта.
В срещата ще участват представители на електроразпределителните дружества, ВиК, полицията, Община Смолян и Областното пътно управление. По думите на Пепеланов ситуацията остава усложнена заради непрекъснатите валежи в региона, а свлачището все още е активно.
Идеята е да бъде използван стар горски път над свлачището, който да осигури временна връзка към Пампорово. Областният управител уточни, че трасето няма как да отговаря на параметрите на републикански път и ще бъде предназначено основно за работещите в курорта и за спешни случаи.
„Това няма да бъде масов маршрут за всички автомобили“, подчерта Пепеланов.
В момента се извършва геодезическо заснемане на трасето, за да се прецени къде могат да бъдат изградени разширения и как да бъде организирано движението.
Междувременно вече са осигурени обходни маршрути за туристите, като основният вариант остава трасето Смолян – Стойките – Пампорово. По него предстои укрепване на няколко проблемни участъка и изграждане на подпорни стени.
Очаква се ремонтните дейности да се извършват основно в късните часове, за да не се затруднява допълнително трафикът към курортния комплекс.
11 коментари
Ох, ужасна ситуация! Надявам се да намерят бързо решение. Между другото, видях наскоро една страхотна програма за възстановяване на стари снимки, Refini се казва, върши чудеса!