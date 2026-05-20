Свикват спешен съвет заради свлачището по пътя Смолян – Пампорово

Областният управител на Смолян Георги Пепеланов свиква консултативен съвет заради активното свлачище в района на „Райковски ливади“ по пътя Смолян – Пампорово. Целта е институциите да координират действията си по изграждането на временен обходен маршрут и възстановяването на движението към курорта.

В срещата ще участват представители на електроразпределителните дружества, ВиК, полицията, Община Смолян и Областното пътно управление. По думите на Пепеланов ситуацията остава усложнена заради непрекъснатите валежи в региона, а свлачището все още е активно.

Идеята е да бъде използван стар горски път над свлачището, който да осигури временна връзка към Пампорово. Областният управител уточни, че трасето няма как да отговаря на параметрите на републикански път и ще бъде предназначено основно за работещите в курорта и за спешни случаи.

„Това няма да бъде масов маршрут за всички автомобили“, подчерта Пепеланов.

В момента се извършва геодезическо заснемане на трасето, за да се прецени къде могат да бъдат изградени разширения и как да бъде организирано движението.

Междувременно вече са осигурени обходни маршрути за туристите, като основният вариант остава трасето Смолян – Стойките – Пампорово. По него предстои укрепване на няколко проблемни участъка и изграждане на подпорни стени.

Очаква се ремонтните дейности да се извършват основно в късните часове, за да не се затруднява допълнително трафикът към курортния комплекс.