Пловдив почете народните будители

С молебен, отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, започнаха тържествата в Пловдив по повод Деня на народните будители. На площад „11 май“, пред паметника на Светите братя Кирил и Методий бяха кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител проф. д-р Христина Янчев, командирът на Съвместното командване на специалните операции (СКСО) бригаден генерал Божидар Бойков, заместник-председателят на Общински съвет – Пловдив Стефан Послийски, заместник-кметът Владимир Темелков, кметовете на районите „Централен“ и „Източен“ Георги Стаменов и Емил Русинов, общественици и просветители.

„Празнуваме празника на народните будители. Този празник ражда в душите ни много дълбоки чувства, защото възкресява нашата история, нашето минало. Миналото е кореновата система на нашия народ, фундаментът e настоящето, а бъдещето е надеждата. Всеки народ, който почита себе си трябва често да прелиства своята история, защото както дървото отделило се от кореновата си система бързо рухва, така и народ, забравил историята си, не може да изгради проспериращо настояще и бъдеще”, заяви в словото си митрополит Николай.

В речта си областният управител проф. д-р Христина Янчева припомни, че Пловдив е първият град, който чества Деня на народните будители още през далечната 1909 година.

„Пловдив дава началото на празника, защото е град на духа, на словото, на просветата. Град, в който са живели и творили едни от най-ярките будители на България: Йоаким Груев – учител, книжовник и реформатор, който превърна Пловдивската гимназия в център на модерното образование. Христо Г. Данов – основател на първата българска печатница, разпространител на знание и родолюбие. Найден Геров – езиковед, дипломат и радетел за българската културна идентичност. Стоян Чомаков – лекар и общественик, борец за църковна независимост. Иван Вазов – макар родом от Сопот, Пловдив е мястото, където той създава част от своите най-силни произведения“, отбеляза проф. д-р Христина Янчева.

След молебена и приветствията шествие, в което се включиха учители и ученици от пловдивски училища мина по Главната улица. То бе предвождано от Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции, свещеници от Пловдивската Света митрополия, начело с Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, кмета на Пловдив Костадин Димитров и членове на комитет „Родолюбие“.

На стълбите на „Каменица“ хорът на Пловдивските момчета „Стефка Благоева“ с диригент Милка Толедова отправи музикален поздрав за празника, а шествието завърши пред Военния клуб на площад „Централен“.

Честването се организира за четвърта поредна година съвместно от Община Пловдив, проекта „Народните будители и аз“, Ротари клуб „Пълдин“, а водещ на събитието бе Наско Начев.