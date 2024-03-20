Социалистическа България не е била на водещо място в света по стандарт на живот, здраве, наука или технологии

Автор: Елена Фурнаджиева
Източник: Factcheck.bg
- Не съществуват достоверни данни за мястото, което НРБ е заемала в света по посочените показатели, защото такива „класации“ не са правени;
- Няма как коректно да бъдат сравнени различни системи на управление като тези с пазарна икономика и тези с пряк контрол на държавата върху икономическите и социалните дейности;
- След 2019 г. по реални данни стандартът на живот в България се е повишил над 5 пъти, в областта на образованието и здравеопазването страната е на 48-о място в света, по иновации е на 35-о, а по свобода на словото на 71-о място.
От началото на март в социалните мрежи отново се разпространява невярната информация, че НРБ е заемала челни места в света в по стандарт на живот, образование, здравеопазване,технологични производства и свобода на словото. В същите сфери е „сравнена“ ситуацията през 2019 г., където страната ни е изпаднала от водещите места в „класацията“. Публикациите във Фейсбук са със заглавие „За тези които са забравили, за тези които никога не са знаели и за тези които никога няма да го разберат“ (запазен е оригиналният правопис).
Текст със същото съдържание, но озаглавен „Когато цифрите говорят и боговете мълчат“, циркулира в социалните медии от лятото на 2023 г. Разпространението е кампанийно и се случва в три отделни отрязъка от време. Първоначалната вълна е в периода 15 – 25 юни, следва втора – между 17-и и 20-и август, а в дните около 9-и септември постът отново става „актуален“ като част от текста и визията са променени, но внушението се запазва.
Проверка на Factcheck.bg не откри първоизточника на твърденията, но установи, че популяризирането им във Фейсбук започва след публикация в сайта Информиран.нет на 15 юни.
Анонимното твърдение, че комунистическа България е била на 26-то място в света по стандарт на живот, на 6-то място по качество на здравеопазването, на 2-ро място по образование, на 3-то по технологично развитие и на 68-о място в света по свобода на словото, се „позовава“ на авторитетни институции като ОССЕ, ООН и ЦРУ като това би трябвало да удостовери автентичността на данните.
От изброените организации обаче само в системата на ООН се изготвят икономическа и социална статистика и анализи като водещи в тази сфера са Световната банка, Международния валутен фонд, Световната здравна организация.
Поставянето на социалистическа България на „световната сцена“ при сравненията също не дава достоверна картина за икономическото и социално развитие на страната до 1989 г. Съотнасянето на данни от различни системи на управление като тези с пазарна икономика и тези с пряк контрол на държавата върху икономическите и социалните дейности не е коректно. Още повече, че данните, подавани от НРБ към външния свят, са изготвяни от Централното статистическо управление, структура, пряко подчинена на държавата. Статистическите резултати трябва да показват „изпълнението и преизпълнението” на заложените по петилетки цели и да доказват „предимствата” на социалистическото управление.
До 1989 г. НРБ не е била на 26-о място по стандарт на живот
Не съществува „класация“ на държавите по БВП на глава от населението, още по-малко такава, която да е обща за целия свят от времето на Студената война. Този измерител е официално въведен през 1993 от Световната банка и няма как да е бил използван за определянето на стандарта на живот по време на комунистическия режим.
Стандартът на живот реално се повишил, като БНД на глава от населението е нараснал с над 5 пъти.
До 1989 г. НРБ не е включвана в световни класации по здравеопазване и образование
НРБ никога не е била включвана в класации по здравеопазване и образование и няма как да е заемала съответно 6-то и 2-ро място по тези показатели в света. А това, че „днес“ е „паднала“ до 82-ро място по здравеопазване и 78-о по образование категорично не отговаря на истината.
Според данните на авторитетната организация World population review по тези показатели се намираме на доста по-високи позиции. В класацията на организацията през 2020 г. България е на 48-о място в света по образование, по здравеопазване е също 48-ма според последните данни от 2018 г.
До 1989 г. НРБ не е била на 3-то място в света по технологии и технологично производство
Симулация на данни за страните с най-голям напредък в технологиите в YouTube, поставя България на „челното“ 31-о място през 1990 г.
В момента България е поставена на 44 място в света за 2022 година по готовност на правителството да използва изкуствен интелект в класацията на Организацията на Обединените нации за индустриално развитие (UNIDO).
Според друг показател- Глобалният иновационен индекс (GII), България е на 35 място сред 132 страни с тенденция да подобрява резултатите си, както се вижда от таблицата по-долу.
До 1989 г. България е несвободна страна
В така наречената „класация“ от ФБ поста абсолютно невярно се твърди, че в НРБ е имало свобода на словото и то по-голяма, отколкото в момента. Цинично е да се говори изобщо за свобода на словото в държава с еднопартийно управление, в чиято конституция чл. 1, ал. 2 гласи, че „ръководната сила в обществото и държавата е Българската комунистическа партия“.
Държавна сигурност играе ролята на политическа полиция, особено чрез своето Шесто управление за „борба с идеологическата диверсия и противодържавните прояви“.
В изследването си „Свободата в света 1987-1988“ неправителствената организация Freedom House НРБ е определена като несвободна страна с най-ниския индекс 7.
Според категоризацията на организацията това означава, че в държавата има политически терор, „съществува всеобхватен страх, липса на независимо изразяване дори в тесен кръг, няма почти никакви публични изяви на опозицията (ако има такава-б.а)“.
В класацията на друга неправителствена организация – Репортери без граници, през 2002 г. България заема 38-о място. През 2019 г. страната достига до най-ниската позиция, която е заемала до момента, в класацията- 119 място.
Методологията на Световния индекс за свободата на пресата е променена през 2022 г. и резултатите сега се оценяват спрямо пет отделни категории: политически контекст, правна рамка, икономически контекст, социокултурен контекст и безопасност. Така България в момента заема 71 място сред 180 държави.
България след 1990 г.
Програмата на ООН за развитие – UNDP, изготвя Индекс на човешкото развитие (ИЧР), който съчетава данните за БВП на човек от населението с данни за здравеопазване, образование, неравенство и равнопоставеност на половете. Обхватът на информацията е от 1990 година насам и данни за социалистическото управление на България не могат да се открият и в този източник.
Държавите се подреждат по скала от 0 до 1, като 1 е най-високото ниво на развитие. Страните с по-високи класации по ИЧР обикновено имат по-добри системи на здравеопазване, по-високи нива на образование, по-ниски нива на бедност, по-голямо равенство между половете и по-висок стандарт на живот.
Индексът на човешкото развитие на България, проследяван от 1990 г. показва постепенно покачване до резултат 0,795 през 2021 г. България се намира в категорията „високо човешко развитие“ и е на 68 позиция сред 191 държави през 2021 г.
Проверено:
Не е вярно, че НРБ е била на водещо място в света по образование, технологии, здравеопазване, стандарт на живот и особено по свобода на словото. Световни класации по тези показатели не са изготвяни до 1989 г и социалистическа България не присъства в тях. Няма как да се прави сравнение между държави с различни форми на управление и различни икономически модели. Под съмнение е и истиността на данните, които са подавани от държавите в социалистическия лагер към международни финансови институции.
