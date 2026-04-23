Мартин Родов, убил и разчленил баща си, сам поиска да остане в ареста

Пловдивският окръжен съд взе най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо 22-годишния Мартин Родов, обвинен за умишленото убийство на неговия 53-годишен баща в края на март 2026 г. в жилищен блок в район „Тракия“ в Пловдив. Заседанието днес протече при затворени врати.

Пред съда обвиняемият разказал, че преди задържането си е работил в пицария, но е бил освободен от работа. Сам поискал да остане в ареста, тъй като няма никакви близки и приятели.

Разчленяването на тялото продължило повече от седмица, като последно са изхвърлени торсът и краката, които бяха открити от клошар до контейнер за боклук. Все още се издирват главата и ръцете на жертвата, поради което все още не може категорично да се установи механизмът на убийството, съобщи прокурор Росен Каменов. Родов е дал изключително подробни обяснения за престъплението пред разследващите, уточни той.

Припомняме, че младият мъж бе доведен в съда днес по обяд под засилена охрана, където се гледа мярката му за неотклонение, а той скри лицето си с две ръце на влизане в съдебната зала.

Родов е привлечен към наказателна отговорност по чл. 116, ал. 1, т. 3, вр. чл. 115 от Наказателния кодекс, а именно – за тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Заседанието се проведе при закрити врати, заради възможността да бъдат огласени факти от интимния живот на жертвата и арестувания за тежкото деяние, които от своя страна да се отразяват на обществеността и заради шокиращи обстоятелствата по деянието.

Съдът прие, че по делото са събрани достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение, че именно обвиняемият е извършил деянието. Освен това магистратите счетоха, че е налице реална опасност от укриване, поради което постановиха най-тежката мярка за неотклонение.

Припомняме, че според събраните до момента данни между бащата и сина е възникнал конфликт в семейното жилище, след употреба на алкохол, който е ескалирал фатално. След убийството е последвало укриване на тялото, като по-късно полицията установи и задържа обвиняемия.

Съгласно закона и чл. 16 от НПК, обвиняемият се счита за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд – Пловдив.