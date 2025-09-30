Сайтът на КЗП сравнява цените само в две вериги

Може да се проверяват само данни от търговските обекти на BILLA и Lidl, но няма данни за сравнение с по-ранни периоди от 30 септември

Търговците смятат, че изискването за всекидневно изпращане на данните до сайта е прекомерно и създава ненужни трудности за бизнеса

Порталът за следене на цените на основни стоки „Колко струва“ проработи 2 месеца след приемането на законовите промени, които наложиха на търговските вериги да изпращат всекидневни справки за ценообразуването преди въвеждането на еврото.

В първия ден на работата на сайта обаче може да се проверяват само данни от търговските обекти на BILLA и Lidl в 72 града на България, където веригите са представени.

Задължението за публикуване трябваше да обхване търговците на дребно с оборот за предходната финансова година над 10 милиона лева.

В момента потребителят може да прави проверки на някои основни хранителни стоки, напитки и хигиенни и козметични продукти.

Няма обаче данни за последната група стоки в т.нар. голяма потребителска кошница – лекарствата, които се продават без рецепта.

Kolkostruva.bg показва текущата цена на съответния продукт, но няма данни за сравнение с по-ранни периоди от 30 септември.

Сдружението за модерна търговия, което представлява големите търговски вериги в България, критикуваше серия от недомислени указания на Комисията за защита на потребителите заради Kolkostruva.bg.

Търговците смятат, че изискването за всекидневно изпращане на данните до сайта е прекомерно и създава ненужни трудности за бизнеса.

По закон – веригите са длъжни да публикуват цените на 101 стоки на собствените си сайтове. Само ако търговецът няма собствена интернет страница, би трябвало да предоставя данните на Комисията за защита на потребителите, припомня boulevardbulgaria.bg.

В същото време, КЗП е длъжна да създаде и да поддръжа публично достъпен портал (т.е. Kolkostruva.bg), в който да систематизира цялата нужна информация – и администрацията накара собствениците на магазини да изпращат тези справки чрез специализиран програмен интерфейс.

Търговците се оплакваха и от недостатъчната гъвкавост на държавата спрямо някои обичайни практики – като предлагането на намалени цени при купуването на два продукта от един вид, или понижаване на цената в края на деня, или отстъпките за продукти с наближаващ краен срок на годност.

Същевременно от 8 октомври започва налагането на ефективни санкции срещу търговци, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Така приключва преходният период, през който институциите издаваха единствено предписания. Стартират и съвместните проверки на КЗП и НАП, съобщи премиерът Росен Желязков на заседание на Механизма за еврото. Санкции ще има за компаниите, които необосновано покачват цените си при липса на икономически предпоставки.

Ценовите равнища ще се следят по критерий „икономическа обоснованост“. За такава се приемат промени в структуроопределящи разходи като ток, работни заплати, горива или социални плащания. При липса на подобни фактори всяко покачване на цените ще се смята за необосновано.