Купа „Житница“ остава в село Житница

С впечатляващо представяне в три паркура от категория „Златен тур“, Андрей Гочев от клуб-домакин „Тракиец“ с жребеца Кафулена VDL спечели престижната Купа „Житница“. Така големият трофей на националния турнир по прескачане на препятствия остава именно в село Житница.

В неделното Гран при състезание с височина на препятствията 140 см победата извоюва Ангел Няголов от клуб „Агалар“ с кон Касиопея Пи Ес. След оспорван бараж, той премина без грешка и с най-добро време – 42.17 сек. Второто място зае Андрей Гочев с Кафулена VDL (43.43 сек и едно бутане), а трета се нареди Ирина Николова с кобила Лун де Миел BMG, след като записа 4 наказателни точки. От 12-те тандема, допуснати до старта, едва двама достигнаха бараж за призовите позиции.

В останалите категории също бяха излъчени шампиони:

В „Пони тур“ златото завоюва Ралица Хатиб с Тимоко от клуб Конкур

При децата, на база резултатите от трите дни, победител стана Елена Василева с Фор Ю от клуб Агалар

Турнирът предложи и едно особено атрактивно изпитание – парад с костюми с нарастваща трудност „Жокер“, в който състезателите от „Бронзов тур“ и „Детски тур“ влязоха в ролята на любими герои. Участниците се представиха в оригинални и изключително красиви костюми, превръщайки надпреварата в истински спектакъл. Атмосферата беше празнична и цветна, а публиката се наслади на неповторимо съчетание между спорт и артистичност.

Тазгодишният турнир в Житница събра близо 150 ездачи от различни възрастови групи, които в рамките на три дни се бориха за отличията. Паркур майстор на надпреварата бе Лукас Шутровски от Полша – международен курс дизайнер с повече от 10 години опит.

От 2012 година насам Купа „Житница“ се утвърди като едно от най-големите и значими събития в календара на конния спорт у нас. Турнирът е не просто състезание, а истински празник, който събира поколения любители на този красив спорт и всяка година превръща Житница в арена на спортна страст, грация и емоция.

Организаторите изразяват благодарност към Българската федерация по конен спорт, както и към партньорите и спонсорите – „Деликатес Житница“, „Икай“, SYH, Tackshop, „Алека Екуп“ и „Марщал“ – за тяхната подкрепа и принос в развитието на турнира.