Пловдив посреща решаващ уикенд

Извънредно банкови офиси ще обслужват пловдивчани този уикенд. Вижте графика и съвети за по-кратко чакане

Опашките пред банковите клонове в Пловдив и страната се превърнаха в обичайна гледка в началото на 2026 година. Струпването на клиенти е резултат от съвпадение на няколко ключови процеса – подготовката за въвеждането на еврото, засилените регулаторни изисквания и продължаващото свиване на физическата клонова мрежа на банките.

Сред основните причини са масовите посещения за обмяна на левове в евро и актуализацията на банковите системи, както и задължителното присъствено обновяване на клиентски данни заради по-строгите мерки срещу изпирането на пари. Допълнително напрежение създава и фактът, че много банки закриха част от офисите си, което пренасочва потока от клиенти към по-малък брой клонове.

Дигиталното банкиране все още не успява да облекчи напълно ситуацията. Голяма част от по-възрастните хора продължават да разчитат на гише за плащане на сметки, теглене на пенсии и обмяна на пари, което допълнително удължава чакането.

Извънредно отворени офиси в Пловдив този уикенд

За да се подпомогне финализирането на обмяната на левове в евро, в Пловдив през уикенда 31 януари – 1 февруари 2026 г. ще работят редица извънредни банкови офиси.

Касата на Българската народна банка и териториалното поделение на „Дружество за касови услуги“ на бул. „Ягодовско шосе“ № 2 ще бъдат отворени извънредно в събота.

Големите търговски банки също ще поддържат дежурни офиси в моловете и ключови търговски зони. Сред тях са клонове на Банка ДСК в Mall Plovdiv и Пловдив Плаза, дежурни офиси на УниКредит Булбанк в Метро Пловдив и Mall Plovdiv, както и офиси на ОББ, ЦКБ и Пощенска банка в големите търговски центрове.

Ключови дати и важно за клиентите

Събота, 31 януари, е последният ден, в който търговците в Пловдив ще приемат плащания в левове. От 1 февруари магазините ще работят единствено с евро. Обмяната на левове в банковите офиси ще бъде без такса до края на юни 2026 г.

Как да избегнете най-големите опашки

Експерти препоръчват клиентите да използват мобилните приложения за плащания и преводи, както и възможността за онлайн записване на час за посещение в офис, ако банката предлага такава услуга. Банкоматите с депозитна функция също могат да спестят чакане.

За пловдивчани допълнителен съвет е да се ориентират към банковите офиси в покрайнините на града и в големите хипермаркети, които обикновено са по-слабо натоварени от клоновете в центъра и моловете.

