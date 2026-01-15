Пет години затвор за опит за убийство след футболен турнир в с. Караджово

Пловдивският окръжен съд осъди на 5 години „лишаване от свобода“ подсъдимия Т. Г., след като го призна за виновен в опит за убийство в центъра на село Караджово, област Пловдив. Делото бе разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като обвиняемият признал изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт.

Според съдебния акт, на 12 май 2024 г. 25-годишният Т. Г. направил опит умишлено да умъртви 35-годишния З. Х., като го намушкал с нож в гърба, след първоначален конфликт. Пострадалият, организатор на местния футболен турнир в с. Караджово, бе настанен в болница, но оцеля благодарение на намесата на медицинските екипи.

Инцидентът станал в първите часове на 12 май, след като предния ден в селото се провел футболен турнир с участието на шест местни отбора и награден фонд 300 лева. През деня обвиняемият подхвърлял обидни реплики към организатора, които довели до ескалация на напрежението вечерта, когато и настъпил физическият сблъсък.

Съдът постанови наказанието да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за невинен до приключване на наказателното производство с влязла в сила присъда.