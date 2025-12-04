8 години затвор за опит за убийство в Асеновград

Апелативният съд в Пловдив отмени оправдателната присъда на мъжа, който бе оправдан за опит за убийство с мотив, че е действал при неизбежна отбрана.

Пловдивският апелативен съд осъди Р.Т. на 8 години затвор за опит за убийство, извършен на 16 декември 2022 г. в Асеновград. Според съда подсъдимият е прострелял Х.И. от близко разстояние след конфликт между двата рода на улицата. Магистратите признаха Р.Т. за виновен и за незаконно държане на огнестрелно оръжие.

Решението отменя присъдата на Окръжния съд, който беше приел, че стрелбата е извършена при неизбежна отбрана. Във въззивния процес бяха разпитани свидетели и изслушани експерти от Националния институт по криминалистика. Назначената балистична и съдебномедицинска експертиза е установила мястото на произвеждане на изстрела и наличие на барутни частици по подсъдимия.

След инцидента е избухнала масова саморазправа между близките на двете страни, в която по данни на очевидци са участвали над 40 души. Полицейски патрул е прекратил конфликта, а пострадалият е откаран в болница и спасен. Присъдата подлежи на обжалване пред ВКС.

Съгласно чл. 16 НПК подсъдимият се счита за невинен до влизане в сила на присъдата.