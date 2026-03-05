Още полиция и камери на Околовръстното на Пловдив

Според данни на ОД на МВР предприетите до момента действия вече дават резултат – жертвите при катастрофи са с 15 по-малко спрямо миналата година

Властите готвят нови мерки за безопасност в една от най-опасните отсечки на Околовръстния път на Пловдив – между кръговите кръстовища на Пазарджишко и Асеновградско шосе. Предвижда се в най-скоро време там да бъдат монтирани две нови стационарни камери за контрол на скоростта, а полицейското присъствие ще остане засилено.

Темата беше обсъдена на работна среща, свикана от директора на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов. Повод за нея е продължаващата висока концентрация на тежки катастрофи в участъка, както и последният трагичен инцидент от вчера, при който служител на МВР загина на място, след като се блъсна с личния си мотоциклет в задната част на автомобил.

На срещата присъстваха директорът на Областното пътно управление към АПИ Петър Попов, кметът на Марково Десислава Терзиева и представители на гражданските организации „Спаси Пловдив“, „Коматевци за Коматево“ и „Моето село Марково“.

Какви мерки се подготвят

Сред конкретните действия, които институциите планират, са:

Монтиране на две нови стационарни камери за скорост – едната край бензиностанция OMV, а другата до разклона за село Марково.

Засилено полицейско присъствие през деня – с патрули на Първо районно управление, „Пътна полиция" и „Специализирани полицейски сили".

Преместваема камера за скорост през нощта, която вече се използва в участъка – Среднощни проверки на Околовръстното: две идеи за безопасност

Бъдещи срещи между институциите и граждански организации, на които да се обсъждат допълнителни решения.

От полицията подчертаха, че засиленото присъствие на униформени е насочено основно към превенция на катастрофи и спазване на Закона за движение по пътищата, а не към налагане на глоби.

Подготовка и за удвояване на Околовръстното

По време на срещата е проведена и конферентна връзка с представители на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Оттам са потвърдили, че скоро ще бъде завършена първата част от доклад, който ще бъде основа за проект за удвояване на Околовръстния път в този участък.

Какво установи тридневното обследване на Околовръстното на Пловдив?

Според данни на полицията предприетите до момента действия вече дават резултат – жертвите при катастрофи са с 15 по-малко спрямо миналата година, което показва, че засилената организация има положителен ефект.

Институциите обаче признават, че участъкът остава рисков и работата по подобряване на безопасността там ще продължи.