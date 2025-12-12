Граждански протест на Околовръстното на Пловдив

АПИ обяви два възможни варианта за повишаване безопасността по 14-километровия участък на път II-86

Граждански организации излизат днес, 12 декември 2025 г., на протест срещу поставените по Околовръстния път мантинели, които според тях са „опасни и незаконни“ и „убиват, вместо да защитават“. Демонстрацията е обявена от 16:00 до 17:00 ч. на кръстовището при разклона за с. Марково, както и при ул. „Захаридово“. Призивът на организаторите е ясен: „Стига лъжи. Стига мълчание. Стига опасни пътища.“

Протестът идва след тежката катастрофа в края на ноември, при която загинаха трима души – родители и 14-годишното им дете. Единственото оцеляло дете от семейството – 7-годишният им син – все още е в болница. Трагедията предизвика спонтанен протест на 26 ноември и блокада на Околовръстното, при която гражданите настояха за незабавно премахване на мантинелите и спешно разширяване на пътя.

В декларация протестиращите заявяват, че огражденията, монтирани през 2021 г., не са повишили безопасността, а според тях смъртните случаи по трасето са се увеличили. „Пловдив не забравя и няма да мълчи повече!“ – гласи позицията на организациите.

Недоволството ескалира и с внесената вчера в Областна администрация – Пловдив подписка с общо 8 698 подписа, в която граждани и местни сдружения настояват за незабавно демонтиране на мантинелите. Според тях те стесняват платното, пречат на маневри и затрудняват достъпа на линейки и пожарни при инциденти. Жителите определят участъка като „улеят на смъртта“.

Решението според АПИ

На фона на нарастващото обществено напрежение Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) обяви два възможни варианта за повишаване безопасността по 14-километровия участък на път II-86. Първият предвижда частично изместване на мантинелите навън, съобразено с търговските обекти, дърветата, канала и имотните граници. Вторият вариант е цялостно намаляване на скоростта до 50 км/ч и премахване на мантинелите, като това изисква засилен контрол за спазване на правилата за движение.

АПИ вече работи по възлагане на актуализация на проекта. Процесът може да продължи около три месеца, а реализацията – между един и три месеца, в зависимост от избраното решение.

Организациите „Моето село“, „Коматевци за Коматево“, „Спаси Пловдив“ и „Пловдив на гражданите“ настояват институциите за бърза реакция и предупреждават, че няма да приемат нови обещания без реални действия.

Днешният протест е заявен официално в община Родопи и се очаква да привлече жители от целия район.