Възобновиха ремонта на пътя Пловдив – Първенец

Строително-ремонтните дейности по пътя Пловдив – Първенец са подновени. Това съобщи кметът на община „Родопи“, който подчерта, че Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява поетия ангажимент след проведената на 5 ноември 2025 г. среща. Ремонтът обхваща първия етап от реконструкцията на републикански път III-862 – участъка от Околовръстния път на Пловдив до края на село Първенец.

Според кмета Михайлов добрият диалог и ясната воля са довели до реални резултати, а с реализирането на втората част от проекта селото ще придобие още по-модерен и европейски вид.

Предвижда се обновена главна улица с нов асфалт, нови тротоари, подменен водопровод, пешеходна алея до лесопарка, десет ограничители на скоростта и изцяло нова маркировка.

Изпълнителите вече са възобновили работата на терен още в началото на седмицата.

Движението в участъка се регулира със светофарна уредба всеки работен ден до 17:00 ч. За по-голямо удобство на шофьорите леките автомобили могат да преминават по обходния маршрут Първенец – Марково.