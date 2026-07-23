Задържаха двама с куп наркотици в село Болярци

Двама мъже бяха арестувани за наркоразпространение и вече са с повдигнати обвинения от Окръжна прокуратура-Пловдив. 43-годишен и 20-годишният му съратник са хванати с цял букет дрога, при това в сериозни количества- 528 грама кокаин, 1617 грама марихуана, 74 грама метамефатмин, 9 грама хашиш и MDMA – 5 грама.

Спрямо двамата е повдигнато обвинение и за лаборатория за отглеждането на 186 стръка марихуана в село Болярци. Те са били задържани на 21 юли при проведена специализирана полицейска операция именно в село Болярци от служители на ОД на МВР-Пловдив. Те извършили проверка в лек автомобил, ползван от единия от обвиняемите, като в багажника открили пакет с 528 грама кокаин. Впоследствие било извършено претърсване и изземване в жилищна и стопански постройки, обитавани и ползвани от двамата мъже. На различни места в помещенията били открити и останалите горепосочени наркотични вещества, предназначени за разпространение.

В приземния етаж на жилищната постройка са били открити и 186 саксии със зелени растения със съцветия и височина 70-80 см, които при полеви наркотест реагирали на марихуана. Помещението било оборудвано със специални уреди за отглеждане й – осветление, напояване, вентилация и изолация. При извършени процесуално-следствени действия на втория етаж в жилищната постройка, в ракла в една от стаите, са открити и иззети 44 900 евро.

Двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.