Съдът отказа по-лека мярка на обвинен за тайници с над 31 кг канабис

Апелативен съд – Пловдив потвърди отказа на Хасковския окръжен съд да измени в по-лека мярката „задържане под стража“, взета спрямо Г. З. С постановление от 23.05.2024 г. на Г. З. е повдигнато обвинение, че като помагач е съучастник в опит за контрабанда на високорискови наркотични вещества, които са открити на 22.05.2026 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, при извършена митническа проверка на л.а. „Форд“. Тогава са намерени укрити в тайници в автомобила, включително и в седалките му, множество пакети, съдържащи високорисково наркотично вещество марихуана – канабис, с общо бруто тегло 31,380 кг. Ролята на Г. З. е била, в качеството му на автомонтьор в сервиза на баща му, да изработи тайници в автомобила, в които са били укрити пакети с наркотици.

Апелативният съд прие, че не е разколебано обоснованото подозрение за съпричастност на Г. З. към престъплението, в което е обвинен. Влошеното здравословно състояние на майката на обвиняемия не е ново възникнало обстоятелство и не е достатъчно, за да намали опасността от укриване и извършване на престъпление при по-лека мярка за неотклонение, още повече че предвид усложнената престъпна дейност, в която участва Г. З., тя сочи за завишена степен на обществена опасност. За извършеното от обвиняемия законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 10 до 15 години и „глоба“ от 100 000 лв. до 200 000 лева.

Определението на апелативния съд е окончателно.