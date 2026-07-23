Предават на съд мъж след фатален инцидент при рязане на дърво край Първомай

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт спрямо 51-годишен мъж. Той е предаден на съд за това, че на 30.08.2025 г. в гр. Първомай, обл. Пловдив, по непредпазливост е причинил другиму смърт – на 41-годишен мъж, чрез действия, които спадат към занятие – „работа със земеделска и горска техника – моторен верижен трион“, представляващо правно регламентирана дейност и източник на повишена опасност, които той е нямал право да упражнява – престъпление по чл.123 ал.2 вр.ал.1 от Наказателния кодекс.

На 30 август 2025 г., преди обед, 51-годишният мъж отивал със свои близки към брега на река Мечка в гр. Първомай с лек автомобил с ремарке. Мъжът имал разрешение да събира покрай коритото паднала дървесина. В колата превозвал и моторен верижен трион – резачка. Покрай пътя забелязал голяма топола, която решил да отреже, въпреки че нямал разрешение за добив на дървесина. Действията му били забелязани от пострадалия 41-годишен мъж, намиращ се наблизо със стадо овце. Той се приближил към обвиняемия и поискал верижния трион, за да продължи да реже дървото. Първоначално 51-годишният мъж не му разрешил, но впоследствие се съгласил. Пострадалият започнал да реже тополата от по-широката й страна, без да има правоспособност и да му е проведен инструктаж. В един момент резачката заседнала в ствола. Дървото започнало рязко да пада и ударило 41-годишния мъж, който се опитвал да се отдалечи. Пострадалият е бил откаран в болницата, където е констатирана смъртта му.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.