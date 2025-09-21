Мотори и коли превзеха без проблем пешеходния Пловдив

Пълно гостоприемство показва Пловдив за всички автомобилисти и мотоциклетисти в последните дни. Дългият почивен уикенд се оказаха благоприятен за всички нарушители на законите за движение по пътищата и разпоредбите на Община Пловдив. Всичко това се случва без никакви проблеми от тези, които следят за реда.

Пред очите на репортер на „Под тепето“ няколко младежи със скутери влязоха в пешеходната зона, паркираха и след няколко минути отново подпалиха моторните си превозни средства в напъно забранената пешеходна зона – непосредствено до Главната улица на пресечката с т.нар. „Италианска уличка“ – „11-и август“.

Всеки пловдивчанин е свидетел в последните дни и на купищата автомобили, паркирали на всякакви възможни места, върху тротоари, в градинки, в кръстовища и отляво на еднопосочни улици, които си изкарват на тези места понякога по цял ден необезпокоявани. Всички това се случва под носа на Общинска охрана, които не проявяват никакъв интерес към паркиралите на буквално съседните до офисите им улици. Освен нарушители на Закона за движение по пътищата, тези шофьори понякога избягват и плащане на синя зона, когато са се качили върху някой тротоар. През нощта положението става още по-фрапантно, добавяйки и безбройните шумни автомобили и моторджии, които се състезават през Тунела – тема, втръснала до гуша на абсолютно всеки пловдивчанин в центъра, но решение на която сякаш няма.

Изглежда не става дума за липса на кадри, тъй като това поведение е в пълен контраст със строгото следене на нарушители велосипедисти. Едно от най-зорко охраняваните места в града е именно пред офиса на Общинска охрана, където полицаите не дават шанс на велосипедист да мине 30-40 метра през, понякога, напълно празния от други живи същества площад „Централен“.