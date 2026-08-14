ГрадътКриминалеНовини

Задигнаха машина за боядисване за 1700 евро от пловдивско училище

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:39ч, петък, 14 август, 2026
0 179 Преди по-малко от минута
полицейска лента убийство

Двама мъже са заподозрени за кражба от училище в областния град. По предварителни данни те задигнали професионална машина за боядисване на стойност около 1700 евро.

По случая е започната проверка в Четвърто РУ под наблюдение на прокуратурата.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:39ч, петък, 14 август, 2026
0 179 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина