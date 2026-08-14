Задигнаха машина за боядисване за 1700 евро от пловдивско училище

\n\u0414\u0432\u0430\u043c\u0430 \u043c\u044a\u0436\u0435 \u0441\u0430 \u0437\u0430\u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438 \u0437\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0436\u0431\u0430 \u043e\u0442 \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u044f \u0433\u0440\u0430\u0434. \u041f\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438 \u0442\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0430 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u0431\u043e\u044f\u0434\u0438\u0441\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 1700 \u0435\u0432\u0440\u043e. \n\n\n\n\u041f\u043e \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u044f \u0435 \u0437\u0430\u043f\u043e\u0447\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0432 \u0427\u0435\u0442\u0432\u044a\u0440\u0442\u043e \u0420\u0423 \u043f\u043e\u0434 \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043a\u0443\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430\u0442\u0430.\n