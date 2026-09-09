Нов механизъм ще определя минималната заплата от 2027 г.

Размерът ще се договаря в определен диапазон, а автоматичната формула отпада

Правителството одобри нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Той ще бъде въведен с промени в Кодекса на труда и ще замени автоматичното изчисляване, което отпадна с приемането на бюджета за 2026 г.

Всяка година до 15 август правителството ще трябва да предлага нов размер на минималната заплата. На всеки три години ще се прави и оценка дали размерът ѝ е адекватен.

Четири показателя определят диапазона

Новият модел ще се основава на четири показателя – покупателна способност, общото равнище на заплатите, темпът на нарастване на минималните възнаграждения и производителността на труда. Те ще формират общ индикатор, който ще служи като горна граница при преговорите между социалните партньори.

Покупателната способност ще се изчислява чрез средногодишната промяна на индекса на цените в малката потребителска кошница. Общото равнище на заплатите ще се определя според промяната на брутната медианна заплата, а ръстът на минималните възнаграждения – чрез изменението на средната брутна заплата.

Производителността на труда ще се отчита чрез промяната на брутната добавена стойност на един зает за 10-годишен период.

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че целта е минималната заплата постепенно да достигне 60% от медианната заплата, както и нивото на издръжка на живота.

Между 620 и 673 евро за 2027 г.

За 2027 г. изчисленият диапазон е между 620,20 и 672,80 евро. По-ниската стойност съответства на достигнатото до момента ниво, а горната е изчислена по новия механизъм.

„По-скоро категорично в посока увеличение“, заяви Ефремова, попитана към коя от двете стойности очаква да се доближи минималната заплата догодина.

Предстои проектът за промени в Кодекса на труда да премине през съгласуване и обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което ще бъде внесен за гласуване в парламента. Крайният размер на минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде определен с постановление на Министерския съвет.