Над 5600 седмокласници в Пловдивско се явяват на изпит по български език

Денят на първото голямо изпитание настъпи за хиляди ученици в Пловдив и областта. Над 5600 седмокласници се явяват на националното външно оценяване по български език и литература – изпит, който ще има ключова роля за бъдещия им прием в гимназиите.

Изпитът се провежда в 142 училища, а за нормалното му протичане са подготвени близо 500 изпитни зали. За реда и организацията следят 1769 квестори.

Седмокласниците трябва да пристигнат в училищата по-рано, за да преминат през проверка на документите и да заемат местата си преди началото на изпита. Тестът е разделен на две части, като учениците работят по различни типове задачи, свързани с езиковата грамотност, разбирането на текст и създаването на собствен текст.

Предстои и вторият решаващ етап от външното оценяване – изпитът по математика, насрочен за 19 юни. Именно резултатите от двата изпита формират основната част от бала за кандидатстване след седми клас.

Някои ученици ще се явят и на допълнителни изпити. Близо 200 седмокласници в Пловдивско са заявили участие във външното оценяване по английски език, а десетки други ще положат изпит по музика за прием в специализирани паралелки.