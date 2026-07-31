Конституционният съд образува две дела по жалби срещу Закона за държавния бюджет

Конституционният съд образува две дела по жалбите на народни представители от ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“, с които се оспорва Законът за държавния бюджет за 2026 г., приет от 52-рото Народно събрание на 24 юли. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

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Докладчик и по двете производства е съдия Соня Янкулова. Следващата стъпка е Конституционният съд да прецени дали жалбите ще бъдат допуснати за разглеждане по същество.

Едното дело е образувано по искане за обявяване на противоконституционност на текстове от преходните и заключителните разпоредби на закона, свързани с Кодекса на труда и Закона за съдебната власт.

Второто производство е по искане за обявяване на противоконституционност на целия Закон за държавния бюджет. Според вносителите той противоречи на принципа на правовата държава, правната сигурност и правилата на Закона за публичните финанси.

По-рано днес от „Продължаваме промяната“ съобщиха, че са внесли две конституционни жалби – срещу Закона за държавния бюджет и срещу Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Малко преди това и от ГЕРБ-СДС внесоха жалба срещу държавния бюджет, като аргументът им е, че законът противоречи на устройствения закон за управление на публичните финанси.

Конституционният съд е образувал и трето дело – по искане на 53-ма народни представители за обявяване на противоконституционност на разпоредба от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

По това производство докладчик е съдия Борислав Белазелков. Оспорваният текст е свързан със Закона за здравето и въвежда задължителен ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влезли в сила експертни решения. И по това дело предстои Конституционният съд да реши дали искането ще бъде допуснато за разглеждане по същество.