Как да намалим риска от хранителни инфекции през лятото

Август традиционно е най-горещият месец в България, а тази година синоптиците прогнозират продължителни горещини с температури, достигащи до 40°C. Високите температури обаче крият риск не само за хората, но и за храната. Те създават благоприятна среда за бързо развитие на бактерии, ако продуктите не се съхраняват правилно.

Според Световната здравна организация всяка година около 866 милиона души по света се разболяват вследствие на консумация на замърсена храна. Много от тези случаи могат да бъдат предотвратени чрез правилно съхранение и боравене с храните в домашни условия.

Именно затова безопасното боравене с храните е една от основните теми на европейската информационна кампания Safe2Eat, която се реализира и в България. Инициативата на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), която у нас се провежда в партньорство с Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), има за цел да помогне на хората да правят информиран избор чрез достъпна и научнообоснована информация за безопасността на храните.

С настъпването на най-горещите дни от лятото експертите от ЦОРХВ напомнят няколко прости правила, които могат значително да намалят риска от хранителни инфекции:

Не мийте предварително всички плодове и зеленчуци

Измивайте само количеството, което ще консумирате веднага. Остатъчната влага по плодовете и зеленчуците създава благоприятни условия за развитието на микроорганизми и може да ускори развалянето им.

Не оставяйте сготвената храна на стайна температура

След хранене приберете остатъците в хладилник възможно най-скоро. През лятото високите температури значително ускоряват размножаването на бактериите.

Проверете температурата на хладилника

Температурата в хладилника трябва да бъде до 5°C, а във фризера – -18°C или по-ниска, за да се ограничи развитието на болестотворни микроорганизми.

Пазарувайте охладените и замразените продукти последни

Оставете ги за края на пазаруването и се приберете възможно най-бързо, особено когато температурите навън са много високи. При по-дълго пътуване използвайте термоизолираща чанта или хладилна чанта за охладените и замразените продукти.

Използвайте отделни дъски и прибори за сурови и готови за консумация храни

Така ще избегнете т.нар. кръстосано замърсяване, при което микроорганизмите от суровите продукти могат да попаднат върху готовите за консумация храни.

Охлаждайте остатъците от сготвената храна в плитки съдове

По-малките порции се охлаждат по-бързо и по-безопасно, отколкото ако храната остане в една голяма тенджера или тава.

Безопасността на храните започва у дома. Малките ежедневни навици – правилното съхранение, добра хигиена и внимателното боравене с храната – могат значително да намалят риска от хранителни инфекции.

Повече информация за европейската кампания Safe2Eat, както и полезни съвети за безопасността на храните, са достъпни на електронната страница на кампанията и на интернет страницата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.