Автомобили газят зелени площи и тротоари край Транспортна болница

Жители на район Южен се оплакаха от системен проблем с неправилното паркиране на тротоар и върху зелени площи. Масовото нарушение без никакви санкции от страна на институциите се случва ежедневно малко след кръстовището на ул. „Околчица“ и бул. „Александър Стамболийски“ в посока Транспортна болница- новата част от пътя от пробива „Модър-Царевец“ и прилежащата инфраструктура.

Както се вижда и на предоставените ни от читател снимки, някои от автомобилите са спрени върху тротоара, а други върху самите зелени площи.

„Най-скандалното в случая, че за да излязат на пътното платно колите преминават през пешеходната пътека, създавайки опасност за пешеходците. Сигналите подадени многократно на 112 през последните няколко месеца, остават без резултат“, възмущава се читателят ни.