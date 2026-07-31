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Автомобили газят зелени площи и тротоари край Транспортна болница

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:23ч, петък, 31 юли, 2026
0 122 Преди по-малко от минута

Жители на район Южен се оплакаха от системен проблем с неправилното паркиране на тротоар и върху зелени площи. Масовото нарушение без никакви санкции от страна на институциите се случва ежедневно малко след кръстовището на ул. „Околчица“ и бул. „Александър Стамболийски“ в посока Транспортна болница- новата част от пътя от пробива „Модър-Царевец“ и прилежащата инфраструктура.

Както се вижда и на предоставените ни от читател снимки, някои от автомобилите са спрени върху тротоара, а други върху самите зелени площи.

„Най-скандалното в случая, че за да излязат на пътното платно колите преминават през пешеходната пътека, създавайки опасност за пешеходците. Сигналите подадени многократно на 112 през последните няколко месеца, остават без резултат“, възмущава се читателят ни.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:23ч, петък, 31 юли, 2026
0 122 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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