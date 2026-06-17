„Духовни маршрути в Пловдив“ ни разкриват тайните на Цар-Симеоновата градина

Следващите маршрути през септември и октомври 2026 г. са посветени на темите: театър, изобразително изкуство, литература и архитектура

Издателство „Летера“ кани пловдивчани и гости на града да се включат в поредното събитие от програмата на „Духовни маршрути в Пловдив 2026“. Четвъртият, последен за пролетно-летния сезон маршрут е на тема „Цар-Симеоновата градина разказва“. Той ще се проведе тази събота, 20 юни, от 10:00 ч., а сборният пункт е Фонтанът на Деметра. Водачи в това красиво и интересно пътешествие ще са д-р Стефан Шивачев, д-р Юлиан Маринов и Димитър Райчев.

Маршрутът в Цар-Симеоновата градина ще върне участниците в епохата на Първото българско земеделско-промишлено изложение от 1892 г., когато мястото се превръща в сцена на индустриалния и културен подем на новоосвободена България. Чрез архивни снимки ще бъде представена визията на градината от края на XIX век, както и промените ѝ през различни исторически периоди. Ще се проследи как зеленото сърце на Пловдив се е развивало като място за отдих, култура и събития, носещо паметта на поколенията.

Стефан Шивачев е историк и дългогодишен директор на Регионалния исторически музей – Пловдив (1993–2022). Завършва „История“ във ВТУ (1979). През 2018 г. защитава докторска дисертация, посветена на ролята на Община Пловдив в периода 1885–1944 г. Автор е на над 70 научни публикации и книги за историята на града.

Юлиан Маринов работи в РПНМ – Пловдив като завеждащ отдел „Ботаника“. През 2018 г. защитава докторска дисертация към ПУ „Паисий Хилендарски“ на тема „Флора и местообитания на природен парк „Българка“. Експерт по консервационни проекти, свързани с опазване на биоразнообразието. Има редица научни публикации в областта.

Димитър Райчев е изследовател и документалист на Пловдив. Автор на албумите „Пловдив завинаги“, „Пловдивски алманах“ и „Пловдивски справочник“, както и съавтор на 3D албума „Филипопол“. Носител на Специалната награда „Пловдив“ за изключителни постижения и цялостен принос към културата на Пловдив (2023).

През годините проектът „Духовни маршрути в Пловдив“ се превърна в истински феномен, предизвиквайки огромен интерес и събирайки стотици граждани и гости на града, жадни да преоткрият Пловдив през погледа на литературата, изкуството и историята. Успехът на инициативата се крие в нейната автентичност.

Програмата и тази година е внимателно подбрана, за да предложи нови срещи и неочаквани открития, организирани в два етапа: пролетен цикъл ( май – юни) и есенен цикъл (септември – октомври).

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е неразделна част от Културния календар на града.

Следващите маршрути през септември и октомври 2026 г. са посветени на темите: театър, изобразително изкуство, литература и архитектура.