Център за женско здраве се включва в „Академия за бременни“

Новият Център за женско здраве „Кибела“ в Пловдив ще се включи днес, 28 февруари, във форума „Академия за бременни“, който ще се проведе в мол Plovdiv Plaza. Събитието от 11 до 17 часa събира бъдещи родители, специалисти и организации, работещи в сферата на майчиното и детското здраве.

По време на форума посетителите ще имат възможност да се запознаят с мисията, екипа и дейността на центъра, както и да получат повече информация за възможностите за подкрепа, които той предлага.

Ще има полезни лекции от доверени специалисти, ще може да зададеш въпросите си и ще получиш истински отговори, ще се срещнеш с над 25 компании и организации, и с други бъдещи родители като теб.

Специално за „Академия за бременни“ от „Кибела“ са подготвили подаръци за участниците – ваучери за масаж по избор, консултация с нутрициолог и консултация с ароматерапевт.