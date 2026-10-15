Изкуствен интелект и контрол на детското късогледство събират специалисти на конгрес в Пловдив

Националната асоциация на оптиките организира форум от 16 до 18 октомври, в който ще бъдат обсъдени и стандартите за оптометрията в България

Изкуственият интелект в оптиката, новите технологии за корекция на зрението и контролът на детското късогледство са сред акцентите на Националния конгрес на Националната асоциация на оптиките (НАО), който ще се проведе в Пловдив от 16 до 18 октомври. Форумът ще събере оптици, оптометристи, офталмолози, представители на бизнеса и дистрибутори в хотел „Радисън“.

Под мотото „Отвъд диоптрите: Иновации и интелект в съвременното зрение“ участниците ще обсъдят развитието на технологиите в оптичния сектор, качеството на услугите и необходимостта от ясни професионални стандарти.

Програмата започва на 16 октомври с обучителен панел за съвременните стандарти в изработката на очила. Специалистите ще работят с високотехнологични машини за прецизен монтаж на диоптрични стъкла, ще разгледат техники за обработка на лещите и ще обсъдят практически казуси от ежедневната си работа.

Изкуствен интелект и детско късогледство

На 17 и 18 октомври ще се проведе търговско изложение, на което според организаторите ще бъдат представени нови технологии за българския пазар. Сред акцентите са оптични лещи с изкуствен интелект, предназначени да отчитат поведенчески фактори, както и съвременни подходи за контрол на детската миопия.

Късогледството при децата е сред важните теми в съвременната грижа за зрението. Контролът му включва проследяване на развитието на състоянието и прилагане на подходящи стратегии за ограничаване на прогресията му. По време на конгреса специалистите ще представят актуални методи в тази област.

Регулации и стандарти за оптиката у нас

Важен акцент в програмата е кръглата маса „Оптика и оптометрия“, насрочена за 18 октомври. В дискусията се очаква представители на бранша да обсъдят предложения към институциите за регламентиране на оптометрията, въвеждането на единни стандарти за качество и бъдещата нормативна рамка на професията.

От ръководството на Националната асоциация на оптиките посочват, че развитието на сектора изисква както постоянно обучение на специалистите, така и ясни правила за предоставянето на услуги, свързани със зрението.

Конгресът ще завърши с официална гала вечеря и връчване на годишните награди на асоциацията.

Пълната програма на форума е публикувана на официалния сайт на Националната асоциация на оптиките.