Пътниците ще могат да комбинират влакове на различни компании в една резервация и да получават компенсации при закъснения в цяла Европа

Европейската комисия представи нов Пакет за пътниците, който може коренно да промени начина, по който европейците планират и осъществяват пътуванията си с влак. Предложените мерки са насочени към по-лесно резервиране на билети, по-голяма прозрачност и по-силна защита на пътниците при международни и вътрешни железопътни пътувания.

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Една от най-съществените промени е въвеждането на т.нар. „един билет“ за пътувания, които включват повече от един железопътен оператор. На практика това означава, че ако пътник закупи маршрут с няколко прекачвания в рамките на една резервация, ще получи единен билет и ще бъде защитен при пропусната връзка, независимо че отделните участъци се изпълняват от различни компании, коментират от платформата Активни потребители.

При закъснение или изпусната връзка превозвачите ще бъдат задължени да осигурят пренасочване до крайната дестинация, възстановяване на разходи или обезщетение според конкретния случай. В момента подобна защита често липсва, когато пътуването е организирано чрез няколко отделни билета.

Новите правила предвиждат и значителни промени в продажбата на железопътни билети. Онлайн платформите ще трябва да показват всички налични оферти по неутрален и прозрачен начин, без да дават предимство на определени оператори. Големите железопътни компании ще бъдат задължени да предоставят билетите си на независими платформи, а националните превозвачи с доминиращ пазарен дял ще трябва да показват и услугите на конкурентите си.

Целта е пътниците да могат по-лесно да сравняват маршрути, цени и превозвачи, без да се налага да търсят информация в множество сайтове и приложения.

Според Европейската комисия сегашният пазар на железопътни билети остава фрагментиран и често затруднява потребителите да открият най-добрата възможна връзка. Особено сериозен е проблемът при международните пътувания, където комбинирането на билети от различни оператори често е сложно или невъзможно.

Следващи стъпки

Комисията ще представи предложените регламенти на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент за разглеждане в рамките на обикновената законодателна процедура.

За да се разработят безпроблемни системи за резервиране и издаване на билети, държавите членки трябва също така да ускорят прилагането на правилата на Директивата за интелигентните транспортни системи относно обмена на данни за мултимодалния транспорт в националните точки за достъп.

Ако предложенията бъдат окончателно одобрени от Европейския парламент и държавите членки, те ще отворят пътя към по-интегрирана европейска железопътна система, в която пътуването с влак между различни държави ще бъде организирано почти толкова лесно, колкото закупуването на самолетен билет днес.

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За българските пътници това означава по-лесно планиране на международни маршрути, по-голяма сигурност при прекачванията и по-добра защита на правата им при закъснения – нещо, което от години е сред най-честите оплаквания на ползващите железопътния транспорт.



