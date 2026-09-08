Пловдив търси превенция срещу дигиталната агресия: над 400 деца са в риск

Над 50 спортни и културни организации в Пловдив могат да предложат безплатни занимания на деца в риск

„От reaction към превенция: ролята на институциите в борбата с дигиталната агресия“ беше темата на проведената днес в Пловдив кръгла маса, посветена на кибертормоза, онлайн радикализацията и рисковете, които дигиталната среда и социалните мрежи крият за децата и младите хора.

Форумът беше иницииран по идея на кмета на Пловдив Костадин Димитров с основна цел да бъдат набелязани конкретни мерки за ранна превенция, по-добра координация между институциите и насочване на децата и младежите към позитивни и развиващи занимания.

В дискусията участваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, директорът на Областната дирекция на МВР Пловдив старши комисар Васил Костадинов, заместник-ректорът на Академията на МВР и международен експерт по сигурност комисар проф. д-р Илин Савов, който беше главен лектор на форума, експертът от Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет Мадлен Ценкова, директори на училища, преподаватели, психолози, представители на спортни клубове и други институции и организации.

„Над 400 деца в Пловдив са зачислени към надзорна институция – Детска педагогическа стая, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общинския съвет по наркотични вещества и други. Всички ние – и като родители, и като представители на институциите, трябва да работим заедно, за да не пропуснем нито едно дете в риск и да му предложим алтернативно занимание – спорт, школа по изкуства или друго“, коментира кметът Костадин Димитров.

По думите му превенцията трябва да започва преди проблемното поведение да се превърне в траен модел, а за целта е необходимо институциите да работят заедно.

Директорът на ОДМВР Пловдив старши комисар Васил Костадинов подкрепи думите на кмета.

„Децата и младежите имат нужда от модел на подражание, модел на успели хора, като спортисти, като известни артисти, музиканти. Нужен е механизъм, с който да ангажираме децата с извънкласни занимания и да променим средата им“, допълни той.

Комисар проф. д-р Илин Савов акцентира върху необходимостта от нов подход към дигиталното поколение. Той подчерта, че децата растат в среда, в която рисковете онлайн се развиват изключително бързо, а ограниченията сами по себе си не са достатъчни.

„Това е неразбраното дигитално бунтарско поколение. Децата се чувстват сами и е необходим нов подход за работа с тях. Забраната, ограничението само ще ги подтикне да намерят нов начин да сърфират“, посочи проф. Савов.

Той предупреди, че децата са сред основните мишени на дигиталната престъпност и че съществуват организирани престъпни групи, които използват онлайн средата за набиране на деца, за тормоз и за извършване на тежки престъпления.

„Децата ни искат разбиране. Ние трябва да вземем мерки и да ги защитим“, заяви проф. Савов, като подчерта, че знанието за рисковете в киберпространството е един от най-важните инструменти за превенция както за децата, така и за техните родители.

Според него подобни срещи трябва да се провеждат регулярно, тъй като ефективната превенция изисква постоянно актуализиране на знанията и координацията между институциите.

Като конкретна стъпка за превенция по предложение на кмета Костадин Димитров беше изготвен списък с алтернативни занимания, към които децата и младежите могат да бъдат насочвани.

В него са включени над 50 пловдивски спортни клуба, школи по музика, танци и други изкуства, както и различни извънкласни форми. Предстои да бъде установено кои от организациите и школите са готови да предоставят заниманията си безплатно за деца в риск.

Целта е на младежите и децата, които са попаднали в рискова среда или проявяват проблемно поведение, да бъде предложен реален избор за свободното време – възможност да развиват своите интереси и таланти в сигурна и позитивна среда.

Община Пловдив ще обсъди и възможността при необходимост да бъде осигурен допълнителен финансов ресурс от общинския бюджет. Средствата биха могли да покриват таксите за избрани занимания, така че те да останат безплатни за семействата на деца в риск.