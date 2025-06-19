Двама български граждани са евакуирани от Иран

Двама български граждани са били евакуирани от Иран успешно, съобщиха от Министерството на външните работи.
Сънародниците ни са преминали иранско-азербайджанската граница с помощта на служители от българското посолството в Техеран.
Предишната нощ 89 български граждани, евакуирани от Израел, пристигнаха в България с полет от Египет.
89 наши сънародници са евакуирани от Израел
Българи напуснаха еврейската държава и със съдействието на гръцките власти.
26 коментари
EveraMeds: Buy Tadalafil 20mg – Cialis over the counter
https://everameds.xyz/# cialis for sale
trusted Kamagra supplier in the US: kamagra oral jelly – order Kamagra discreetly
https://aeromedsrx.com/# buy Viagra over the counter
AeroMedsRx: generic sildenafil – AeroMedsRx
https://aeromedsrx.xyz/# AeroMedsRx