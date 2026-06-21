Старият град пак е Старият безплатен паркинг

Почивните дни отново превърнаха историческата част на Пловдив в огромен, безплатен паркинг дори на забранените места. Късно снощи лъскави автомобили бяха превзели широкото пространство пред главния подход към Стария град – стълбището пред храма „Успение Богородично“.

Независимо от очевидния знак за забранено паркирането и наличието на две будки с жива охрана, лъскави автомобили бяха паркирали един до друг и един зад друг. Зоната е в туристическия исторически център на града, като всички улици в района са платена „синя зона“, а наоколо има множество платени паркинги, като в част от тях късно снощи имаше свободни места.

Независимо от това лъскавите автомобили бяха решили да се възползват и да паркират свободно пред знака, указващ, че там спирането и паркирането е напълно забранено. По начина, по който бяха спрели, подходът към Античния театър бе напълно блокиран.

По същия начин бяха спрели и няколко автомобила непосредствено след знака за забрана за паркиране на кръстовището на „Съборна“ с улица „Криволак“ в посока центъра. Към момента на подаване на сигнала към „Под тепето“ късно снощи, нарушителите нямаха залепени глоби за неправилно паркиране. По подобен начин изглеждат всъщност много места в центъра, а особено в туристическия летен сезон и фестивалните уикенди положението е почти неконтролируемо.