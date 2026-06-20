Къде са най-вкусните палачинки в Пловдив?

Източник: Lost in Plovdiv

Има дни, в които една добра палачинка може да реши всички проблеми. Независимо дали сте от отбора на шоколада и бананите, или предпочитате солените комбинации с кашкавал, шунка и свежи зеленчуци, под тепетата има няколко места, които заслужават специално внимание.

Палачинкарница Тиган

Ако попитате пловдивчани къде правят едни от най-добрите палачинки в града, вероятно първото име, което ще чуете, е „Тиган“. Отворила врати през май 2018 г., палачинкарницата бързо се превърна в любимо място за всички почитатели на това изкушение, а днес вече има и обект в София.

Менюто предлага впечатляващо разнообразие от сладки и солени варианти – от класически комбинации до по-смели вкусови експерименти.

Puffy pancakes

„Пухкави, сладки и мекички“ – трудно бихме намерили по-точно описание за японските суфле палачинки, които се превърнаха в истинска сензация сред любителите на десертите.

Тук ще откриете разнообразие от топинги – от плодове и шоколад до по-нестандартни опции, които превръщат всяка поръчка в малък празник. Може да ги откриете както в Капана, така и в един от големите търговски центрове на града.

Pantastic Pancakes

Историята на Pantastic започва през 2009 г. в Бургас с една смела идея – палачинката да се превърне в истинска звезда. Това, което започва като малък и непретенциозен обект, постепенно се развива в първия български бранд, изцяло посветен на този любим продукт.

Днес Pantastic Pancakes предлага богат избор от сладки и солени предложения, приготвени пред очите на клиентите. Перфектен вариант както за бърз обяд, така и за неустоим десерт по време на разходка из центъра.

La Crepe Plovdiv

Независимо дали ги предпочитате сладки или солени, тук задължително трябва да се отдадете на изкушението и да пренебрегнете всякакви мисли за диети. Тънички, с богата плънка и подходящи както за обяд, така и за следобедно подслаждане. Задължително пробвайте комбинацията от фъстъчено масло с хрупкав бекон, гарнирана с банан и обилно полята с кленов сироп, а за нещо пристрастяващо ни се доверете за варианта с нутела, разтопен маршмелоу и натрошени бисквитки.

Палачинките на Пепи Събкова

Понякога най-добрите места са именно онези, които не се набиват на очи. Разположено на бул. „Източен“, това малко семейно заведение впечатлява не с лъскав интериор, а с домашен вкус и лично отношение.

Тук голяма част от продуктите се приготвят на място, а целта е проста – палачинките да напомнят за онези, които бихме направили сами у дома. Макар да няма места за сядане, обектът е отличен избор за нещо вкусно за из път или за бързо похапване между задачите.

А кое вашето любимо място?

Източник: Lost in Plovdiv