Обвиниха зам.-ректора на ПУ Невена Милева за присвояване на 147 000 евро, разследват и обществени поръчки

Според прокуратурата чрез фиктивни трудови договори с 13 души от бюджета на Пловдивския университет са били присвоени 147 000 евро. По случая са обвинени заместник-ректорът проф. Невена Милева и строителен предприемач от Смолян, а разследването обхваща и обществени поръчки на висшето училище.

Заместник-ректорът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и директор на поделение „Научна и проектна дейност“ проф. д-р Невена Милева е привлечена като обвиняема за длъжностно присвояване на 147 000 евро от бюджета на висшето училище. По делото е обвинен и собственик на строителна фирма от Смолян, сочен от прокуратурата като помагач в схемата.

Новината бе съобщена на съвместен брифинг на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР – Пловдив. Както Под тепето ви съобщи по-рано днес стана ясно, че Икономическа полиция е влязля в Пловдивския университет, има задържани при разследване за икономически престъпления.

Според държавното обвинение престъпната дейност е извършвана в периода от октомври 2024 г. до февруари 2026 г., като чрез фиктивни трудови договори са били отклонени средства, собственост на Пловдивския университет.

Междувременно От ръководството на ПУ официално заявиха, че не знаят за какво е разследването във ВУЗ-а.

13 фиктивно назначени работници

Разследването е установило схема, при която 13 души са били назначавани на технически длъжности, включително за строително-монтажни работи, без реално да изпълняват трудова дейност.

Голяма част от тях са роднини на обвиняемия строителен предприемач от Смолян. Всеки месец са получавали възнаграждения между 700 и малко над 1000 евро, след което са теглели сумите и са ги предавали обратно – в повечето случаи на бизнесмена, а в отделни случаи на посредник.

Пред разследващите всички разпитани лица са признали, че никога не са работили за университета и че договорите им са били фиктивни.

По информация на прокуратурата засега срещу тях не са повдигнати обвинения.

Разследването започва по сигнал

Досъдебното производство е образувано след постъпил сигнал в началото на годината. В рамките на вчерашната специализирана операция са извършени пет претърсвания и изземвания и три лични обиска на територията на Пловдив, село Брестник и Смолян.

От прокуратурата уточниха, че процесуални действия са извършени в служебни помещения на Пловдивския университет в Пловдив, но не и във филиала му в Смолян. В родопския град разследването е било насочено към адреси, свързани със строителния предприемач.

При акцията са иззети множество документи и веществени доказателства.

Проверяват и строителни договори на университета

Разследването не приключва с фиктивните назначения. От държавното обвинение потвърдиха, че фирмата на обвиняемия строител е изпълнявала и други договори с Пловдивския университет, които също са обект на проверка.

Именно поради това при претърсванията е изисквана документация, свързана със строителни обществени поръчки, включително по проекти за изграждане на нова университетска сграда.

Предстои да се изясни и произходът на присвоените средства – дали те са от бюджета на университета, от държавната субсидия или от европейско финансиране.

Разследващите ще проверяват и дали има отклоняване на средства по други обществени поръчки и дали част от парите са достигали до длъжностното лице, привлечено като обвиняема.

Няма данни за участие на други представители на ръководството

Към момента прокуратурата съобщава, че няма доказателства за съпричастност на други представители на академичното ръководство или служители на Пловдивския университет.

От институцията вече заявиха, че оказват пълно съдействие на разследващите органи.

На проф. Невена Милева е определена парична гаранция в размер на 15 000 евро, а на обвиняемия строителен предприемач – 5000 евро.

Ако бъдат признати за виновни, законът предвижда наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода, като за длъжностното лице е възможно и лишаване от право да заема публична длъжност, както и конфискация на част или на цялото имущество.

Разследването продължава, като тепърва ще се установява дали схемата с фиктивните назначения е единственият механизъм за отклоняване на средства или проверката ще обхване и други финансови операции и обществени поръчки на висшето училище.

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