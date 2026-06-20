Делян Добрев прекратява политическата си кариера

Едно от най-разпознаваемите лица от редиците на ГЕРБ Делян Добрев слага край на политическата си кариера, напуска Народното събрание и се оттегля от активния партиен живот. Това обяви депутатът Делян Добрев на събитие на ГЕРБ с членове от младежката академия в Раковски. Лидерът на формацията Бойко Борисов също присъства на инициативата, а бившият председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси Добрев съобщи за намеренията си пред него.

„В политиката съм от 20 години – 2007 година станах общински съветник и в ГЕРБ ми беше дадена възможност да стана депутат, после зам.- министър, министър. 20 години съм работил за партията, резултатите ги дава избирателят, но идва момент, в който казах на младежите, че ние, които сме 20 години в политиката, трябва да им отстъпим местата. Сега е моментът младите да поемат щафетата. Това са съвсем естествени процеси. Аз ще продължа да помагам в партийния живот, но съм преценил сам за себе си, че е време да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всички тези 20 години ми е давал възможност, дори като бях вътрешна опозиция пак ме търпеше. Но трябва да се дава път на младите и сега е моментът“, заяви Делян Добрев.