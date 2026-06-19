Какво да правим в Пловдив (19.06– 25.06)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

19 юни

Дреднаути. Пиеса за женска публика

от Евгений Гришковец

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Класик Open Air

Концерта „Класик Open Air“ събира на една сцена солисти и оркестър на Опера Пловдив под диригентството на Ерик Ледерхандлер. Публиката ще има възможност да се наслади на празнична програма с произведения от световната класическа сцена в изпълнение на едни от най-ярките артисти на Опера Пловдив.

В концерта участват солистите Евгения Ралчева, Кирил Манолов, Мария Радоева и Таня Иванова, а специален акцент в програмата е участието на Ерик Лу – един от най-впечатляващите млади пианисти на международната сцена днес.

Съпътстващата програма ще започне в 17:30 часа с концерт на Детската академия на Опера Пловдив, а от 21:30 часа публиката ще може да се наслади и на пърформанс на Балета на Опера Пловдив.

Мостът над ул. Гладстон

20:00 часа

S’cool Rock Fest 2026

Ученически рок групи от цяла България ще се качат на сцената, за да покажат своите умения не само като музиканти, а и като творци – създатели на свой собствен продукт, като музика и текстове! Ще ни покажат и своя прочит на световни рок класики, като уважение към тези, от които са поели първа „глътка“ рок въздух!

Plovdiv Stage Park

19.09 – 21.09.2026

GROOVIN FACTORY@Контрабас

Проектът GROOVIN FACTORY на тромбониста Георги Корназов е музикална лаборатория, в която пулсират джаз, фънк, груув и съвременни импровизационни форми.

В петък в двора на бар Контрабас ще имаме възможността да чуем квартет, който Корназов сформира специално за участието си в Пловдив с изцяло нова авторска музика.

Обещава ни един музикален свят, в който мощният ритъм и богатите хармонии се преплитат с мелодични линии и динамични импровизации.

Всяка композиция ще е като пътуване – ту енергично и танцувално, ту интроспективно и нежно, но винаги с отличителния почерк на Корназов.

GROOVIN FACTORY – енергия, импровизация и ритъм, който няма да ви остави на място!

ГЕОРГИ КОРНАЗОВ – тромбон & композиции

НИКОЛАЙ КАРАГЕОРГИЕВ – китара

АЛЕКСАНДЪР ЛЕКОВ – бас китара

НАЧО ГОСПОДИНОВ – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

Gypsy jazz, Flamenco and Folk Fusion for two guitars Veselin Koychev duo

Музикален мост: От Париж през Барселона до Пловдив

Потопете се в една завладяваща музикална одисея с виртуозното дуо Петър Койчев и Веселин Койчев. Двамата китаристи ще ни поведат на пътешествие през най-емблематичните стилове на Европа, преплитайки в една вечер изтънчения gypsy jazz на Джанго Райнхард, страстните ритми на испанския фламенко и дълбоките корени на фолклорния фюжън.

В програмата ще чуете както оригинални композиции, така и авторски интерпретации на световни класики. Майсторската техника, емоционалният диалог между двете китари и неочакваните импровизации превръщат концерта в истински празник за ценителите на качествената музика.

Една вечер, в която духът на Париж, горещината на Барселона и уютът на Пловдив се срещат на една сцена. Не пропускайте възможността да станете част от този музикален диалог!

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Thanos ft. Bonzy & Vladi presents Friday Blues Night

Петък вечер, 19 юни, BeeBopCafe ще представи блус триото на Танос от съседна Гърция, който от години пребивава в малко по-далечна Англия и за втория си български тур отново ще бъде подкрепен от Боян Бонзи Георгиев, за да ни посвирят заедно автентичен британски и не само блус, с много заряд и виртуозна енергия!

Bee Bop Cafe

21:00 часа

20 юни

Духовни маршрути в Пловдив 2026 – Маршрут IV

Маршрутът в Цар-Симеоновата градина ще върне участниците в епохата на Първото българско земеделско-промишлено изложение от 1892 г., когато мястото се превръща в сцена на индустриалния и културен подем на новоосвободена България. Чрез архивни снимки ще бъде представена визията на градината от края на XIX век, както и промените ѝ през различни исторически периоди. Ще се проследи как зеленото сърце на Пловдив се е развивало като място за отдих, култура и събития, носещо паметта на поколенията.

Фонтанът на Деметра

10:00 часа

Лято в Стария град 2026: Безплатен тур „Тайните на църквите на Стария град“ и куиз с награди

В 11:30ч след края на тура Ви очакваме на Куиз за Стария град с награди в двора на на храм Успение Богородично.

храм „Света Неделя“

10:00 часа

MOVE GAME Opening | Активирай града

Очакваме Ви на официалното откриване на MOVE GAME – интерактивно градско пространство, което насърчава активния начин на живот чрез игра, спорт и социални активности.

Какво Ви очаква?

Свободно тестване на MOVE GAME – през цялото време

Отворени тренировки и спортни активности с WOW GYM от 11:00ч

Демонстрация и тренировка с DA DAO клуб Пловдив от 11:00ч

Музика, забавление и Томбола с награди

„Библиотека на колела“ и зона за четене

BRINDO bar – лимонади и лятна атмосфера

Community зона с игри и активности

Пространства за снимки, reels и social content

MOVE GAME е пример как градската среда може да бъде активна, социална и използвана по нов начин – чрез движение, игра и общност.

Алеята зад Младежки център

10:00 часа

С любов от Орлин Павлов

Публиката ще има възможност да се наслади на внимателно подбран репертоар от най-красивите любовни песни – български хитове, авторски композиции на Орлин Павлов и световни класики. Всички те ще прозвучат в специални аранжименти, създадени специално за този концерт.

Събитието обещава една вълнуваща вечер, изпълнена с емоция, нежност и елегантна музика. На сцената заедно с Орлин Павлов ще излязат едни от най-изявените музиканти в България:

Милен Кукошаров – пиано

Кристиян Желев – барабани

Александър Славчев – китара

Борис Таслев – контрабас

Дом на културата Борис Христов

19:30 часа

All Stars Cabaret

Легендарното “Буум Кабаре” гостува в Пловдив с Бурлеск шоу! Ще видим комедийната дива Теди Гууд, певицата Мариела Марс и бурлеск звездата Синди Рокетхарт, заедно с танцьори.

Малката сцена ще се превърне в кабаре, като ще имате възможност да видите пищни костюми, диви хореографии, ретро сцени от мюзикъли, невероятни песни на живо и много комедия в едно шоу, което ще си спомняте дълго!

Нека закрием клубния сезон с едно бляскаво кабаре в сърцето на Пловдив !

Джаз клуб В Джаза

20:30 часа

Peril at Bally Club

На 20 юни PERIL застава зад пулта на Bally Club за още едно пътешествие през дълбоки груувове, хипнотични ритми и моменти, които се случват единствено на дансинга.

Peril е добре позната фигура за Bally Club и съосновател на Urge To Dance, Peril не се нуждае от представяне. Звукът му е воден от постоянна любознателност и дълбоко разбиране на дансинга.

Вдъхновен от лейбъли като Innervisions, Sum Over Histories и Blue Shadow, селекцията му се движи с намерение, дълбочина и емоция — винаги водена от онзи неконтролируем порив за танц.

Bally Club

21:00 часа

15 Years XRAYDIO

Bee Bop Cafe – 17:00 – 02:00 – Най доброто от XRaydio плюс сетове от Божи, Дени, Джулката и Лърч. Нов мърч от Влади и Хана.

Club Fargo – 22:00 – 03:00 – DJ sets from jOObba, TApWATER, Alen Dolen, Kinder Cola plus others TBA

21 юни

Рене Карабаш | Пловдив чете 2026

Рене Карабаш (Ирена Иванова, 1989 г.) е поет, писател, сценарист и драматург. Основател и организатор на Академия за писатели „Заешка Дупка“, в която преподават едни от най-изявените поети и писатели на България.

За романа си „Остайница“ Рене получава Националната литературна награда „Елиас Канети“, номинация за Роман на годината от Национален дарителски фонд „13 века България“ и Литературна награда „Перото“. Романът е преведен на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна.

В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с превода си на “Остайница” на френски Наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел е отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. – с престижната награда HEIM на американския PEN клуб. Романът е номиниран и за шведската литературна награда Prisma. Романът „Остайница“ е включен в класацията „21 най-добри предстоящи книги на 2026“ на Service 95, литературния книжен клуб на изпълнителката Дуа Липа. През 2026 г. романът беше в включен в краткия списък на на наградата Международен Букър.

До края на 2026 година се очаква да излезе филмовата адаптация на романа, по сценарий на авторката му и режисура на Костадин Бонев. Филмът е копродукция между България, Албания, Италия, Румъния и Германия.

Рене Карабаш е сценарист на сериала „Те, Вълните“ – филмова продукция на БНТ, която получава наградата на Полската национална телевизия Сърцето на Европа – за оригинална идея за сериал.

За главната си роля във филма „Безбог“ (реж. Ралица Петрова) Рене Карабаш има няколко филмови награди за най-добра актриса: „Сребърен леопард“ (Локарно), „Сърцето на Сараево“ (Сараево), „Алуминиев кон“ (Стокхолм), „Златна роза“ (Варна).

Конюшните, Стария град

19:30 часа

BG Мариус

В характерния си дълбоко емоционален и прецизен стил Мариус Куркински превежда публиката през човешките състояния – болка, нежност, ирония и светлина. Спектакълът е интимна среща между слово, актьор и зрител, която разкрива силата и красотата на българската душевност.

Античен театър

20:00 часа

PUTAN CLUB [FR/ITA] + snakeatsnake :: Live in Plovdiv :: 21.06.2026

дна шумна мрачна юнска неделя в сърцето на мрака във Филипополис, потапяща ни в китари, дръм машини, бас и бяс.

Понякога те се завръщат: след дебюта си на българска земя през 2024г. (София и Търново) и миналогодишния 24-майски апокалипсис в „Паве“ независимото (в пълния смисъл на думата) електро-индъстриъл-авнагард-рок дуо Putan Club най-полсе стига и до ПЛОВДИВ.

Откриващият сет е поверен от самата група на snakeatsnake, с когото се запознаха миналата година и с чиято музика гостите се родеят не по една и две точки.

И все пак, кои са Putan Club?

PUTAN CLUB не е пънк група.

Но е всичко: авангард, техно, етно, джаз, метъл, класика…

PUTAN CLUB е експериментална платформа.

Bee Bop Cafe

20:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния пътеводител под тепетата Lost in Plovdiv