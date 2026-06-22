Времето в Пловдив на 22 юни 2026 г.

Слънцето изгрява в 5 ч. и 49 мин. и залязва в 21 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в региона ще има краткотрайни валежи.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27° и 32° С.

Снимка: Александра Тороманова