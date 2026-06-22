Нова тенис маса радва децата в „Прослав“

Жителите на квартал „Прослав“ вече разполагат с още една възможност за спорт и активен отдих на открито. В края на миналата седмица в парка до читалището беше монтирана нова маса за тенис на маса, предназначена за свободно ползване от деца и възрастни.

Съоръжението е дарение от Лайънс клуб „Евридика“ – Пловдив, а поставянето му е извършено от служители на район „Западен“. Инициативата цели да насърчи спорта и игрите на открито сред младите хора в квартала.

От районната администрация благодариха на дарителите за подкрепата и изразиха надежда новата придобивка да бъде използвана по предназначение и да се пази от посетителите на парка.

Местната власт заявява още, че ще продължи да работи за създаването и облагородяването на пространства за спорт, игра и свободно време в кварталите на района.

Снимки: Район Западен – Община Пловдив