Ресторантът в Капана, който пази рецепти от над 30 години

Сред калдъръмените улички на Капана има места, които не просто предлагат добра храна, а разказват история. История за традиции, съхранени във времето, за рецепти, предавани през поколенията, и за любов към автентичния вкус, това със сигурност ще намерите в Таверна Дуняс.

Днес ресторантът посреща своите гости на нова локация в сърцето на артистичния квартал, в красиво реставрирана стара къща, където атмосферата е също толкова важна, колкото и храната. Изисканият салон и впечатляващата шоу кухня превръщат всяко посещение в истинско кулинарно преживяване.

Зад менюто стоят рецепти с повече от три десетилетия история – вкусове, които са устояли на времето и продължават да събират около масата поколения гости. Наред с тях ще откриете и класически гръцки специалитети, представени със съвременен прочит и внимание към всеки детайл.

Особено впечатление правят месото и рибата, приготвяни на фурна с дървени въглища – техника, която придава характерен аромат и дълбочина на вкуса. Менюто се допълва от авторски десерти и внимателно подбрани предложения, създадени да превърнат вечерята в цялостно гастрономическо изживяване.

Таверна Дуняс е доказателство, че добрата кухня няма възраст. Тя просто намира нов дом, без да губи своята душа.

Текстът е част от печатното издание Къде да ядем в Пловдив 2026? – колаборация на двуезичния дигитален пътеводител Lost in Plovdiv и Под тепето. Онлайн може да го разгледате тук: