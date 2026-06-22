Българската агенция по безопасност на храните започва извънреден контрол върху продуктите, които се раздават на децата по националните програми за плодове, зеленчуци и млечни продукти в училищата и детските градини.

Акцията идва след констатирани нередности при предишни проверки, когато в част от доставените плодове са били открити остатъчни количества пестициди над допустимите норми.

Инспекторите ще проследяват произхода на храните, условията на доставка и съответствието им с изискванията за качество и безопасност. Предвидени са и лабораторни изследвания на взети проби от различни продукти.

Схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ обхващат близо 443 хиляди деца в над 7000 учебни заведения в страната – от детските градини до четвърти клас. Основната идея на програмите не е просто да осигуряват храна, а да насърчават здравословни хранителни навици още от ранна възраст.

За учебната 2025/2026 година за двете схеми са осигурени близо 28 милиона евро. По-голямата част от средствата идват от националния бюджет, а останалите са европейско финансиране.

Тъй като учениците от началния курс вече са във ваканция, настоящите проверки ще бъдат насочени основно към детските градини, където доставките продължават и през летните месеци.

От Агенцията по храните посочват, че целта е да се гарантира, че продуктите, които достигат до децата, отговарят на всички стандарти за качество и безопасност.