Най-ефективното приложение за градски транспорт в Пловдив

Източник: Lost in Plovdiv

Чакането на автобус във втория по големина град в България си е истинско приключение с невинаги ясен край. Имаме табла по някои от спирките, но част от тях не работят, а за точността на информацията, предоставяна от другите, може спокойно да се поспорим.

Истината е, че има няколко редовни линии, но има и такива, които буквално можеш да чакаш повече от час. А изобщо няма да отваряме темата, че след около 21 часа градски транспорт под тепетата почти липсва. Затова проверявайте разписанието предварително и обмислете алтернативен транспорт.

В този текст ще се опитаме да съберем няколко полезни приложения, които могат да ви влязат в употреба, когато ви се налага да чакате. Оставаме обаче с уговорката, че няма никое от тях, което да дава 100 процента точност, затова проверявайте, подхождайте с внимание и се въоръжете с търпение. Данните често зависят от GPS устройствата в автобусите, трафика и актуалността на информацията, подавана от превозвачите.

bus.plovdiv.truenorth.bg

При използването му може да се ориентирате по номер на спирка или с разрешаване на достъп до местоположението ви. По този начин ще намерите най-близкото място за чакане на градски транспорт, линиите, които минават през него с очакваните времена на пристигане, както и на картата може да визуализирате маршрута им. Особено полезно е, когато сте на непознато място в града и търсите най-близката спирка или искате бързо да проверите дали има смисъл да чакате конкретен автобус.

Градски транспорт Пловдив

Още едно приложение, пуснато от Общината в началото на тази година. За съжаление, все още не е достатъчно разработено и показва само определен брой линии. Сред предимствата му е, че спрямо началната и крайната си точка може да си планирате маршрут, което е доста подходящо за гостите на града.

Livetransport.eu

Външна, независима платформа, създадена от програмиста Милен Божиков, която работи в тясно сътрудничество с общината за предоставяне на данни. Показва общия брой активни превозни средства в момента по всяка линия.Може да локализирате желаното по маршрута си и така да проследите очакваното време на пристигане на съответната спирка.

Plovdiv Transport в AppBrain

Приложението „Plovdiv Transport“ на Георги Костов въвежда community-based подход за проследяване на автобуси в реално време, разчитайки на споделени данни от пътници, а не на официални GPS устройства. То работи на принципа на Waze. Ако вие сте в автобус №1, можете да отбележите това, и всички останали потребители ще видят точно къде се намирате. Колкото повече хора го ползват, толкова по-точно става.

Източник: Lost in Plovdiv