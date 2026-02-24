Документи се приемат до 4 март, изборите за Народно събрание са насрочени за 19 април

Централна избирателна комисия започва от днес – 24 февруари 2026 г. – да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени за 19 април 2026 г.

Документите ще се подават всеки ден от 9:30 до 17:00 часа в сградата на Народно събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1, във фоайето на вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация е 17:00 часа на 4 март 2026 г. Процедурата се извършва по реда на Решение № 4438-НС от 19 февруари 2026 г., прието от ЦИК.

Към заявлението партиите и коалициите трябва да приложат списък с имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията. До 7 март Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще извърши проверка на подписките.

За участие в изборите се изисква и внасяне на безлихвен депозит в размер на 1278,23 евро по банковата сметка на ЦИК в Българска народна банка.

На 19 февруари ЦИК прие и хронограмата за провеждането на парламентарния вот. Според нея до 4 март комисията трябва да определи условията и реда за предизборната кампания, която официално ще започне в 00:00 часа на 20 март 2026 г.