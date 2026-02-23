На 24 февруари от 19:00 ч. в клуб Петното на Роршах писателят Цветозар Цаков ще представи най-новия си сборник с разкази Сънища и явища. Модератор на срещата ще бъде Радослав Иванов.

Книгата събира кратки и свръхкратки разкази, в които сънищата и „явищата“ съществуват рамо до рамо – преплетени, неотделими. Иронията и тъгата вървят заедно, а меланхолията постепенно надделява, защото, както се подсказва в текстовете, рано или късно идват „работниците на съдбата“.

„Цветозар Цаков е диригент на сънища, абсурди и импровизации. Джазът на езика. А когато музиката стихне, ставаме свидетели на разговори с вътрешните светове, из мъглите на които един Бог пише стихове“, казва за автора Радослав Чичев.

Според Силвия Чолева разказите са „иронични и бързи, с щипка печал и гъвкав език“, като смешното и тъжното се смесват органично в обща емоционална картина.

Поетът и писател Палми Ранчев също дава висока оценка на сборника: „Отдавна не съм чел толкова интересни разкази. И почти веднага се поправих: точно такива, доколкото си спомням, никога.“

Цветозар Цаков (р. 1983, Ловеч) е завършил езикова гимназия в родния си град, а по-късно комуникационни науки и журналистика в Аахен и Софийския университет. Той е автор на сборника „Винилови души“ (2020, Жанет 45), отличен с наградата Южна пролет, както и на стихосбирката „Понякога се случва“ (2023). През 2021 г., заедно с Калина Йорданова, превежда избрани стихотворения на босненския поет Драшко Сикимич.

Цаков е и учредител на сдружението Balkans – Ways to Friendship, което популяризира съвременната балканска култура и организира събития с млади алтернативни и ъндърграунд артисти от региона.

Срещата в „Петното на Роршах“ обещава разговор за литературата като импровизация, за границата между съня и реалността и за онези тихи вътрешни светове, които понякога проговарят най-силно именно чрез кратката форма.