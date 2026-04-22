До утре обявяват разпределението на мандатите, до неделя – имената на новите депутати

До утре – 23 април, трябва официално да бъде публикувано разпределението на мандатите в новия парламент, а до неделя да станат ясни и имената на избраните народни представители. Повторната проверка на данните от изборите на 19 април продължава в Централната избирателна комисия.

Припомняме, че във вторник всички Районни избирателни комисии предадоха протоколите от секционните комисии в ЦИК, за да бъдат отстранени евентуални несъответствия. След приемането на изборните книжа се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт на комисията, както и анализ на установените разминавания.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова съобщи по време на онлайн заседание, че утре ще бъдат обявени резултатите от гласуването, а в събота, 25 април, комисията ще оповести имената на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание.

След обработването на 100% от протоколите става ясно, че пет партии ще намерят място в парламента. Данните сочат сериозни размествания в политическата картина, включително значителен спад за ГЕРБ, който отбелязва едно от най-слабите си представяния досега.

По предварителна информация „Прогресивна България“ се очаква да разполага със 131 народни представители. ГЕРБ–СДС ще имат 39 депутати, 37 – ще бъдат представителите на ПП–ДБ. ДПС получава 21 мандата, а най-малката парламентарна група ще бъде тази на „Възраждане“ с 12 народни представители.

Предстои президентът Илияна Йотова да свика първото заседание на новоизбраното Народно събрание. Държавният глава вече обяви, че това най-вероятно ще стане в сряда или четвъртък следващата седмица.

Според Изборния кодекс Централната избирателна комисия трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден, а имената на избраните народни представители – до седем дни след вота.

На 19 април страната проведе осмите избори за Народно събрание от 2021 година насам.