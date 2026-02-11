25 пожара от неизправни комини в Пловдивско от началото на годината

Асеновград е с най-много инциденти, а основната причина остава непочистването на комините през отоплителния сезон



Общо 25 пожара, свързани с неизправности в коминни тела, са регистрирани в област Пловдив от началото на годината до 10 февруари 2026 г., съобщават от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Най-много са случаите в Асеновград – 8, следвани от населените места в родопската яка с 4 сигнала.

От пожарната отчитат положителна тенденция в Карловския регион, където произшествията са намалели до 3, въпреки че районът традиционно е сред по-засегнатите. В Пловдив – в централната градска част и кварталите „Смирненски“, „Прослав“ и „Коматево“ – обстановката остава сравнително спокойна.

Основният риск през зимните месеци идва от непочистени или технически неизправни комини. При запалване пламъците могат бързо да обхванат покривните конструкции, а отделящите се токсични газове представляват сериозна опасност, особено ако пожарът възникне през нощта.

Пожарникарите отчитат и множество инциденти с контейнери и казани за смет в почти всички районни служби.

Най-много са случаите в Асеновград, Карлово и Стамболийски. Причините са изхвърлени тлеещи отпадъци или умишлени палежи. От службата предупреждават, че паркирането на автомобили в близост до контейнери крие сериозен риск – при възпламеняване колата може да изгори напълно за 12–15 минути.

През разглеждания период са подадени и 5 сигнала за изтичане на газ, като в повечето случаи става дума за неправилна експлоатация на уреди.

От пожарната призовават гражданите към повишено внимание и напомнят няколко основни мерки за превенция: редовно почистване и проверка на комините, безопасно използване на отоплителни и газови уреди без претоварване на електрическата мрежа, да не се изхвърлят тлеещи отпадъци в контейнерите, както и да се монтират димни детектори в домовете.

Според специалистите личната отговорност и спазването на правилата са ключът към намаляване на пожарите и ограничаване на щетите през зимния сезон.