Бюджетът в евро влиза в НС

10:08ч, понеделник, 3 ноември, 2025
В последния момент управляващите промениха някои от параметрите на финансовата рамка

Управляващите увериха, че до края на седмицата първият бюджет на страната в евро ще внесен в Народното събрание, съобщава vesti.bg. Плановете на кабинета „Желязков“ са в сряда финансовите разчети за 2026 година да се разгледат на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а най-късно в петък разчетите да бъдат внесени за обсъждане в парламента.

Партиите в управлението не спазиха крайния срок за държавната хазна, който беше 31 октомври, заради промени в параметрите в последния момент. Това се случи в края на миналата седмица на извънреден Съвет за съвместно управление. До новите изчисления се стигна след заплаха за протести от страна на синдикатите. Недоволство имаше и от работодателите. 

