За първи път Пловдив ще бъде домакин на балканско първенство по керъм. На 9 май 2026 г. градът под тепетата ще приеме дебютното издание на Balkaniada Carrom Battle – турнир с амбиция да се превърне в ежегодна надпревара, провеждана в различни държави на Балканите.

Организатор на събитието е Българска керъм федерация, която застава зад идеята да събере на едно място любители и състезатели от региона. Освен съревнование за титлата, Балканиадата има за цел да насърчи добросъседските отношения и да обедини керъм общността на Балканите.

Припомняме, че в подкаста „В Капана“ на Под тепето сме ви водили в базата на федерацията в Пловдив, където националният ни отбор, в състав Александър Вачев и Ивайло Александров, се готвеше за Европейското през 2024 г.

Турнирът ще се проведе по швейцарската система – с 6 кръга и финален етап. До момента участие са заявили 18 състезатели от България и Сърбия, включително представители на клубове от Валево и Земун.

„Искрено се надяваме със всяка следваща година все повече хора да научават за този нетипичен за Балканите спорт и да се включват в турнирите. В първата Балканиада само българи и сърби потвърдиха участие, но вярваме, че постепенно националностите ще се увеличават“, коментира Мая Александрова от Българска керъм федерация.

По думите ѝ керъмът е достъпна и увлекателна игра, често сравнявана с билярд, която може да се практикува както за забавление, така и на състезателно ниво. Българската федерация, съвместно със сръбските си партньори, активно работи за популяризирането му чрез демонстрации и инициативи.

През тази година България ще бъде представена от двама състезатели на Европейското първенство по керъм в Прага (16–20 юли) – Ивайло Александров и Александър Вачев.

Организаторите отправят отворена покана към всички желаещи да се запознаят със спорта или да се включат в бъдещи турнири, като подчертават, че „всеки играч е повече от добре дошъл“.