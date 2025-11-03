Пловдив ще се превърне в център на вдъхновението и иновациите с поредното издание на Design WeekEnd 2025 от 14 до 16 ноември. Събитието, което обединява млади творци, дизайнери и любители на изкуството, тази година ще премине под надслова „Творчески пътеки“.

Темата символизира разнообразието от посоки, по които един артист може да поеме в търсенето на своя стил и вдъхновение. Организаторите обясняват, че всеки творец поне веднъж сменя своята посока, а именно това го прави по-богат и пъстър в изразните си средства.

Изданието през 2025 г. ще предложи нов двуетапен формат на регистрация – участниците трябва първо да изпратят свой проект, а след това ще преминат през кратка дискусия с екипа на Design WeekEnd, за да споделят мотивацията си за участие.

Миналогодишните победители имаха възможност да стажуват в престижни български агенции – традиция, която ще продължи и тази година с нови награди и възможности за развитие.

Регистрацията вече е отворена на designweekend.co/register.

