Трима фенове санкционирани за хулиганство на дербито Ботев – Локо

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:08ч, понеделник, 4 май, 2026
Трима фенове са били установени като извършители на хулигански прояви на дербито между ПФК „Ботев“ и ПФК „Локомотив“ вчера. При проверките на контролно-попускателните пунктове преди началото на срещата двама от мъжете не са били допуснати до трибуните. Единият от тях бил във видимо нетрезво състояние и се държал агресивно към униформените, а вторият носел в себе си две пиротехнически изделия. По време на играта пък третият хвърлил запалка по играч на терена.

На основание Закона за охрана на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия двама от извършителите получават глоби в размер на 511,29 евро и забрана за посещения на спортни мероприятия в страната и чужбина за срок до една година. Същото ограничение и парична санкция от 255,64 евро са наложени и на другия, който е бил задържан за едно денонощие със заповед по ЗМВР, а преписката е изпратена по компетентност в Районен съд – Пловдив.

