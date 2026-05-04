Камерна сцена Пловдив представя: Дойкин & Карпаров – „Eastern Passage“

Пригответе се за едно изключително музикално пътешествие, което свързва Ню Йорк, Берлин и Пловдив в един общ ритъм. На 17 май от 20:00 ч. Камерна сцена Пловдив ще стане домакин на премиерата на проекта „Eastern Passage“ – дебютният албум на виртуозното дуо Асен Дойкин и Владимир Карпаров. Мястото е известно: Първо студио на Радио Пловдив

Сформирано през 2017 г., дуото обединява двама дългогодишни приятели и световнопризнати музиканти: Асен Дойкин (пиано) – утвърдено име на нюйоркската джаз сцена и Владимир Карпаров (саксофон) – един от най-разпознаваемите български гласове в съвременния джаз в Берлин.

Тяхното изкуство е смел експеримент и изтънчено съчетание между две „музикални религии“ с далечнa и различнa географскa принадлежност, но с много сходна мотивация и изразни средства. В композициите им характерните ритми на българския фолклор се преплитат по неповторим начин с класическия джаз идиом. След поредица от успешни концерти в най-престижните европейски клубове (като ZigZag и B-flat в Берлин) и вдъхновяващи майсторски класове в Музикалния университет в Хановер, двамата музиканти са готови да представят своя нов звукозаписен проект, в който музиката е среща на две вселени.

Албумът „Eastern Passage“, който излиза през май 2026 г. под лейбъла Piribimbambei, ще бъде представен премиерно пред пловдивската публика. Очакват ви както темите от албума, така и напълно нови, оригинални пиеси, изпълнени с импровизация и дълбока емоция.

Билети: В мрежата на EVENTIM, както и на място преди началото на концерта.

Проектът „Камерна сцена Пловдив“ се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.