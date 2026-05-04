WELL DUELS – нов формат състезание по уейкборд идва край Пловдив

Wake Park Welldoers край с. Калековец край Пловдив ще бъде домакин на нов тип състезание по уейкборд на 17 май– WELL DUELS, което за първи път въвежда head-to-head формат в България.

След като през изминалия сезон паркът беше домакин на финала на националното първенство, тази година организаторите залагат на по-динамичен и зрелищен формат, вдъхновен от съвременните европейски уейк събития.

Снимки от финала миналата година. Автор: Иван Шарков

„Следим как се развиват състезанията в Европа и искаме да пренесем част от тази енергия и тук. Дуелите са по-интересни за публиката и създават много повече напрежение“, споделят организаторите от Wake Park Welldoers.

Събитието ще събере най-добрите уейкбордисти от цялата страна, които ще преминат през квалификации, след което най-добрите ще продължат към елиминационни дуели.

Форматът включва каране по една линия с четири секции – kicker, roof-top, pool gap и air трикове, като всеки участник трябва да покаже контрол, стил и креативност във всяка от тях.

Освен състезателната част, посетителите могат да очакват музика с DJ, храна и напитки, както и зона за отдих край водата.

След финала ще се проведе и специална Best Kicker Trick сесия, в която райдърите ще имат по три опита да покажат най-добрия си трик.

Събитието е свободно достъпно за публика.

Локация: Wake Park Welldoers, с. Калековец (до Пловдив)

Дата: 17 май

Записванията за участие са отворени, като местата са ограничени.

